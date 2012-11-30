多数中国工人重返艾娜克铜矿--阿富汗矿业部长

汇丰控股2016年税前利润下滑62% 拟回购10亿美元股票
路透香港2月21日 - 汇丰控股公布，2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，因该行提列与部分业务有关的一次性支出，还宣布了一项规模10亿美元的股票回购计划。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
路透喀布尔11月29日电（记者 Michael Georgy）---阿富汗矿业部长沙赫拉尼（Wahidullah Shahrani）周四称，随着安全条件改善，约170名因火箭弹袭击而逃离的中国工人已有多数重返艾娜克（Aynak）铜矿。
阿富汗官员一直试图说服中国工人重返艾娜克铜矿。该铜矿位於阿富汗最危险地区之一的洛加尔省（Logar）。
武装分子一直试图摧毁这个政府旗舰矿业项目。但沙赫拉尼称，因内政部向保护公民的特种部队配备了更好的武器，还在附近山顶增设检查站，如今已有约150名中国工人返回该铜矿，当中有工程师、地质学家及专业人士。
他还称，除了开发艾娜克铜矿的中冶集团和江西铜业(600362.SS)，阿富汗也欢迎其他外国投资者前来投资。
“（我们的）首要政策是获得更多投资，不管投资来自何方，”他对路透说道。
“我非常支持为投资带来一定程度的多元化。”
艾娜克铜矿项目於2007年开建，项目的最後阶段即将开始，预计至少耗时三年。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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