多数中国工人重返艾娜克铜矿--阿富汗矿业部长

路透喀布尔11月29日电（记者 Michael Georgy）---阿富汗矿业部长沙赫拉尼（Wahidullah Shahrani）周四称，随着安全条件改善，约170名因火箭弹袭击而逃离的中国工人已有多数重返艾娜克（Aynak）铜矿。

阿富汗官员一直试图说服中国工人重返艾娜克铜矿。该铜矿位於阿富汗最危险地区之一的洛加尔省（Logar）。

武装分子一直试图摧毁这个政府旗舰矿业项目。但沙赫拉尼称，因内政部向保护公民的特种部队配备了更好的武器，还在附近山顶增设检查站，如今已有约150名中国工人返回该铜矿，当中有工程师、地质学家及专业人士。

他还称，除了开发艾娜克铜矿的中冶集团和江西铜业(600362.SS)，阿富汗也欢迎其他外国投资者前来投资。

“（我们的）首要政策是获得更多投资，不管投资来自何方，”他对路透说道。

“我非常支持为投资带来一定程度的多元化。”

艾娜克铜矿项目於2007年开建，项目的最後阶段即将开始，预计至少耗时三年。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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