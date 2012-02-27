焚烧古兰经事件难平 北约基地遇袭

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透阿富汗昆都士/喀布尔2月27日电（记者 Fraidoon Elhaam/Hamid Shalizi）---阿富汗地方警方称，位於该国北部的一个北约基地周日遭到手榴弹袭击，有七名美国军事训练人员受伤。此事凸显焚烧《古兰经》在当地引发强烈的反西方愤怒情绪。
上周，驻扎在阿富汗规模最大的北约基地焚烧了《古兰经》等伊斯兰宗教书籍，美国总统奥巴马已经为此道歉，但由此在阿富汗国内引发的抗议活动已经持续了六天。一些抗议分子还升起白色的塔利班旗帜。
由於危机鲜有缓解迹象，美国驻阿富汗大使克罗克（Ryan Crocker）表示，美国应当抵制提前从阿富汗撤军的呼吁。
“这里的局势非常紧张。我认为，我们需要平息事态，让局势恢复到更正常水平，然後再着手（撤军）事宜，”他在喀布尔接受CNN《国情》节目（State of the Union）采访时说。
《古兰经》被穆斯林民族视为真主的真言，焚烧事件引发的愤怒情绪不断膨胀。近几日，在这种愤怒情绪驱使下，不断有北约部队遭到袭击。
昆都士警方负责人Samihullah Qatra对记者表示，在该省北约基地附近发生的骚乱中，有一位平民丧生，18人受伤，当中包括三名警察。
北约证实其位於阿富汗北部基地外面发生爆炸，但不愿对伤亡情况置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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