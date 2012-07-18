阿富汗塔利班炸毁北约22辆运输车

马来西亚警方搜捕金正男谋杀案中的四名朝鲜嫌疑人
马来西亚警方在周五逮捕了一名与此事有关的朝鲜男子。同时，还有一名越南妇女和一名印尼妇女被捕。一名马来西亚男子被要求协助调查。
路透阿富汗马扎里沙里夫7月18日电---塔利班组织及警方周三称，塔利班在阿富汗北部炸毁北约（NATO）22辆部队物资运输车。
当地警方称，事发时有18辆油罐车和四辆供给车停在萨曼甘省首府艾伯克（Aibak）的街头，爆炸发生後有一人受伤。
塔利班发表声明称：“午夜2点，圣战组织成员向侵略者北约的卡车发起袭击。”这指的是从乌兹别克斯坦驶往阿富汗北部的物资车。
上周六，在萨曼甘省还发生一起自杀式爆炸袭击，阿富汗知名反塔利班议员Ahmad Khan Samangani在女儿的婚礼上遇袭身亡，袭击还造成另外22名宾客死亡。
萨曼甘省警长Khalil Andarabi告诉路透：“我们认为这是由塔利班组织发动的。18辆卡车全被炸毁，其余的也遭焚毁。”
此外，紧邻萨曼甘的巴格兰省（Baghlan）警方称，他们拘捕了10名塔利班嫌疑分子，这些人试图将磁性炸弹安装到供给车上。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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