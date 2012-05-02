奥巴马突访阿富汗 签战略夥伴协议

路透喀布尔5月2日电（记者 Caren Bohan）---美国总统奥巴马周三突访阿富汗，并与该国签订了战略协议。这次造访释放的信号表明美国正逐渐平息阿富汗战争，但是并未放弃这个国家。

奥巴马这次出访适逢本·拉登死亡一周年。他在抵达阿富汗之後旋即与阿富汗总统卡尔扎伊签署了战略夥伴协议，明确美国将在阿富汗长期发挥作用，其中包括援助和顾问工作。

这一协议或向阿富汗人保证，当大多数北约部队2014年离开後，他们不会被抛弃。

但是，奥巴马提醒驻阿美军做好准备，迎接未来更艰苦的考验。“战斗尚未结束，”他对驻扎在喀布尔以外的巴格拉姆空军基地的官兵表示。

奥巴马在讲话中提到了本·拉登。

他表示，“我们不但能够将基地组织赶出阿富汗，我们还能够慢慢地、有条不紊地消灭基地组织，一年前我们最终让本·拉登接受了正义的裁决。”

奥巴马在喀布尔与卡尔扎伊进行了会晤，他们签署了战略夥伴协议。

“通过签署这份文件，我们结束了过去的十年，并开启了未来平等关系的新时代，”卡尔扎伊在会晤後发表的声明中表示。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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