枪击事件不会影响美阿战略夥伴协议谈判--官员

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透喀布尔3月18日电(记者 Hamid Shalizi)---一名阿富汗高官周日表示，枪击事件不会影响阿富汗与美国关於两国《战略夥伴协议》的谈判。根据该协议，部分美军将在2014年北约撤军後继续留守阿富汗。
美国和阿富汗关於该问题已进行了一年多的磋商。阿富汗人对这一话题非常敏感，因为他们对不断有平民死亡及持续了逾10年的战争痛恨不已。
自枪击事件发生以来，美阿关系降至新低。阿富汗总统卡尔扎伊在结束与受害者家属的会晤後表示，他对西方国家已失去耐心。
但一名阿富汗高官对路透表示，枪击事件引发的愤怒并未破坏或推迟双方的谈判。
这名官员表示，双方依然希望在5月份芝加哥北约峰会前签署《战略夥伴协议》。
这位要求匿名的官员表示：“会谈一直在进行，没有受到枪击事件的影响。美阿友谊的基石依然完好无损。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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