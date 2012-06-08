帕内塔：美国正对巴基斯坦失去耐心

路透喀布尔6月7日电（记者 Hamid Shalizi/David Alexander）---美国国防部长帕内塔周四称，美国对巴基斯坦的耐心接近极限，因为该国仍向邻国阿富汗的叛乱者提供庇护。

这是美国高级官员对美巴两国关系使用的最严厉措辞。

“只要在巴基斯坦境内仍然存在恐怖分子的庇护所，阿富汗的和平就难以实现。巴基斯坦采取措施的重要性很高。庇护的问题越发令人担忧，我们的耐心正接近极限。”帕内塔说道。

巴基斯坦驻美大使表示，帕内塔的言论“毫无帮助”，并在关键时刻压缩了两国减少分歧的余地。

帕内塔敦促巴基斯坦打击哈卡尼网络，并称美国将实施外交压力和其他所有需要的行动来保护美军。

“庇护所的存在以及哈卡尼网络等组织利用庇护所对美军发动袭击越发令人担忧。”

“因此我们的耐心接近极限。巴基斯坦采取行动是非常重要的，这样才能防止哈卡尼网络获得庇护，也才能防止恐怖分子利用巴基斯坦作为安全网策划对美军发动的攻击。”帕内塔说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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