阿富汗警察枪杀三名美特种部队士兵

路透阿富汗8月10日电（记者 Abdul Malik）---阿富汗官员周五称，一名阿富汗警官率领数名部下在南部的Helmand省邀请三名美军士兵赴宴商讨安全问题，随後向他们开枪，三名美军全部死亡。

这三名美军都是美国特种部队成员，周四夜间死於Sarwan Qala附近。袭击看似早有预谋。

“在晚宴期间，该警官和他的部下将三名美军枪杀，随後潜逃。该警官是阿富汗警察部队在Sangin当地的负责人。”一名阿富汗高级官员匿名对路透称。

“看起来他事先有预谋。”

北约驻阿富汗部队女发言人证实发生了上述事件，并表示判断是警察开枪还是反对派袭击还为时过早。

“我们只知道他们被身穿某种制服的阿富汗人杀害。”该发言人称。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。