阿富汗警察枪杀三名美特种部队士兵

法国总统候选人马克龙获有影响力的中间派支持 与勒庞对决更添胜算
路透巴黎2月22日 - 法国一位颇有影响力的中间派政治人士周三与独立总统候选人马克龙结成联盟，有可能增大后者在这场激烈角逐中的胜算。
路透阿富汗8月10日电（记者 Abdul Malik）---阿富汗官员周五称，一名阿富汗警官率领数名部下在南部的Helmand省邀请三名美军士兵赴宴商讨安全问题，随後向他们开枪，三名美军全部死亡。
这三名美军都是美国特种部队成员，周四夜间死於Sarwan Qala附近。袭击看似早有预谋。
“在晚宴期间，该警官和他的部下将三名美军枪杀，随後潜逃。该警官是阿富汗警察部队在Sangin当地的负责人。”一名阿富汗高级官员匿名对路透称。
“看起来他事先有预谋。”
北约驻阿富汗部队女发言人证实发生了上述事件，并表示判断是警察开枪还是反对派袭击还为时过早。
“我们只知道他们被身穿某种制服的阿富汗人杀害。”该发言人称。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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