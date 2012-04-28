阿富汗特种兵枪杀美军教官及翻译

路透坎大哈4月27日电（Ismail Sameem）---阿富汗官员周五表示，一名阿富汗士兵在美军基地枪杀了一名美军教官及其翻译。这是这支经过严格审查的新建特种部队发生的首次恶性枪击事件。

驻扎在南部塔利班腹地的阿富汗军队司令Abdul Hamid将军称，这名士兵周三在Shah Wali Kot区的一处美军基地开火。

Hamid告诉路透，“枪击事件发生前出现过口头冲突，这名阿富汗特种兵开枪杀死了一名美军特种部队人员及其翻译。”

在今年发生的11起阿富汗安全人员枪杀北约联军士兵的事件中，共有至少18名外国士兵丧生。这令北约和阿富汗军方领导人益发感到忧虑，西方军队打算於2014年撤离阿富汗，双方的信任日渐减少。

最新发生的这起事件将令双方都很关切，因为这是首次涉及一名阿富汗新建特种部队的士兵。这支部队是该国打击反叛分子的高级武装力量，士兵入伍前都要经过严格审查。

Hamid表示，美军士兵立即还击，杀死了涉案枪手以及另一名特种部队士兵，後者卷入了随後的交火。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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