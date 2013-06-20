阿富汗政府称不参加美国与塔利班的会谈

路透喀布尔/华盛顿6月19日（Hamid Shalizi/Lesley Wroughton） - 阿富汗总统卡尔扎伊周三称，其政府将不参加美国与塔利班的谈判，并将暂停与华府就一项安全协议的磋商，这令重新启动的阿富汗和平谈判遭遇首个挫折。

美国和塔利班周二宣布，双方官员几日后将在卡塔尔首都多哈举行会谈，标志阿富汗在经历12年战争后向和平进程迈进。但双方会谈的具体时间尚不确定。

阿富汗塔利班周二在多哈成立政治办事处，这令卡尔扎伊政府官员非常恼火。阿富汗政府官员称，美国违背了不会给予塔利班正式地位的保证。

“只要和平进程不是由阿富汗领导，高级和平委员会（HighPeace Council）将不会参与在卡塔尔的会谈，”卡尔扎伊发表声明称。高级和平委员会是卡尔扎伊于2010年设立的，旨在与塔利班接触，促进和平进程。

卡尔扎伊的不满似乎主要针对塔利班在多哈开设办事处的方式。塔利班特使周二现身多哈办事处时，办事处挂起了写着“阿富汗伊斯兰酋长国”（Islamic Emirate of Afghanistan）的条幅。塔利班在1996-2001年统治阿富汗时曾使用过该名字。

卡尔扎伊称，该办事处的开设表明美国没有履行对阿富汗所作出的承诺。

“美国官员告诉我们该办事处将用来推动和平谈判，而不是给予他们身份。塔利班的旗帜和伊斯兰酋长国的条幅是我们所没料到的，”一名阿富汗官员称。（完）

编译：程芳 发稿：张家伟

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