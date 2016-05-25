阿富汗塔利班任命新领袖

朝鲜称若要上谈判桌 美国得先撤回“敌对政策”
路透联合国5月19日 - 朝鲜副代表周五表示，再举行谈判之前，美国需要撤回对朝鲜的“敌对政策”；美国当局目前正担心朝鲜可能正在生产一种用于神经毒剂的化学品。
路透喀布尔5月25日 - 阿富汗塔利班发言人周三在声明中称，阿富汗塔利班已任命前领袖曼苏尔的副手哈巴图拉·阿坤札达（Haibatullah Akhunzada）为该组织新领袖。这是该组织首次正式确认曼苏尔在美军无人机空袭中丧生。
联合国去年的一份报告称，阿坤札达是塔利班前首席法官。阿坤札达据报道是一名宗教学者，但有关他的背景所知甚少。
塔利班主要发言人穆贾希德（Zabihullah Mujahid）在声明中称，希拉杰丁·哈卡尼（Sirajuddin Haqqani）与毛拉·穆罕默德·雅各布（Mullah Mohammad Yaqoob）将担任新领袖的副手。
哈卡尼是塔利班武装关联组织“哈卡尼网络”的头目，该组织被指近年在喀布尔发动了多起重大炸弹袭击；雅各布是塔利班前领袖毛拉·穆罕默德·奥马尔（Mullah Mohammad Omar）的儿子。
声明称，所有人都要服从新领袖。
塔利班领导委员会在开会后宣布了上述任命。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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