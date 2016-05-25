阿富汗塔利班任命新领袖

(本文由路透中文网编译提供)

路透喀布尔5月25日 - 阿富汗塔利班发言人周三在声明中称，阿富汗塔利班已任命前领袖曼苏尔的副手哈巴图拉·阿坤札达（Haibatullah Akhunzada）为该组织新领袖。这是该组织首次正式确认曼苏尔在美军无人机空袭中丧生。

联合国去年的一份报告称，阿坤札达是塔利班前首席法官。阿坤札达据报道是一名宗教学者，但有关他的背景所知甚少。

塔利班主要发言人穆贾希德（Zabihullah Mujahid）在声明中称，希拉杰丁·哈卡尼（Sirajuddin Haqqani）与毛拉·穆罕默德·雅各布（Mullah Mohammad Yaqoob）将担任新领袖的副手。

哈卡尼是塔利班武装关联组织“哈卡尼网络”的头目，该组织被指近年在喀布尔发动了多起重大炸弹袭击；雅各布是塔利班前领袖毛拉·穆罕默德·奥马尔（Mullah Mohammad Omar）的儿子。

声明称，所有人都要服从新领袖。

塔利班领导委员会在开会后宣布了上述任命。(完)