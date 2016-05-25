阿富汗塔利班任命新领袖

《全球汇市》美元指数降至12月8日来最低，因特朗普言论及英镑劲升
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
(本文由路透中文网编译提供)
路透喀布尔5月25日 - 阿富汗塔利班发言人周三在声明中称，阿富汗塔利班已任命前领袖曼苏尔的副手哈巴图拉·阿坤札达（Haibatullah Akhunzada）为该组织新领袖。这是该组织首次正式确认曼苏尔在美军无人机空袭中丧生。
联合国去年的一份报告称，阿坤札达是塔利班前首席法官。阿坤札达据报道是一名宗教学者，但有关他的背景所知甚少。
塔利班主要发言人穆贾希德（Zabihullah Mujahid）在声明中称，希拉杰丁·哈卡尼（Sirajuddin Haqqani）与毛拉·穆罕默德·雅各布（Mullah Mohammad Yaqoob）将担任新领袖的副手。
哈卡尼是塔利班武装关联组织“哈卡尼网络”的头目，该组织被指近年在喀布尔发动了多起重大炸弹袭击；雅各布是塔利班前领袖毛拉·穆罕默德·奥马尔（Mullah Mohammad Omar）的儿子。
声明称，所有人都要服从新领袖。
塔利班领导委员会在开会后宣布了上述任命。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
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