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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 19日 星期四 15:04 BJT

阿富汗塔利班炸毁北约22辆运输车

塔利班组织及警方周三称，塔利班在阿富汗北部炸毁北约(NATO)22辆部队物资运输车。当地警方称，事发时有18辆油罐车和四辆供给车停在萨曼甘省首府艾伯克(Aibak)的街头，爆炸致一人受伤。据称这些卡车是从乌兹别克斯坦驶往阿富汗北部。

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