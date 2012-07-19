阿富汗塔利班炸毁北约22辆运输车

塔利班组织及警方周三称，塔利班在阿富汗北部炸毁北约(NATO)22辆部队物资运输车。当地警方称，事发时有18辆油罐车和四辆供给车停在萨曼甘省首府艾伯克(Aibak)的街头，爆炸致一人受伤。据称这些卡车是从乌兹别克斯坦驶往阿富汗北部。