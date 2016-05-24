五角大楼称美军击毙塔利班领导人曼苏尔 因其构成明确威胁

台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月23日 （记者 David Alexander） - 五角大楼周一称，美军上周在空袭中击毙塔利班领导人曼苏尔（Mullah Akhtar Mansour），因其参与密谋，对在阿富汗的美国及盟军部队构成“明确、迫切的威胁”。
五角大楼发言人戴维斯（Jeff Davis）称，美军周六遵照美国的交战规则在巴基斯坦境内对曼苏尔发动无人机空袭。对参与威胁美国及盟军人员的活动的人，美国的交战规则允许美军对其实施防御性攻击。
五角大楼官员称，基于9.11后一项授权在阿富汗动用军事力量的法律，总统奥巴马批准了对曼苏尔的袭击。由于在巴基斯坦实施突袭，这次行动需要总统授权。
戴维斯告诉记者，这是他首次获悉美国军队按照五角大楼管理防御性攻击的交战规则在巴基斯坦境内实施袭击。
五角大楼一名官员称，美军在巴基斯坦境内的其他袭击，包括2011年击毙“基地”组织领导人本·拉登的行动，系基于授权反恐行动的规则。
“这被视为防御性袭击，且鉴于（袭击）位置（巴基斯坦），袭击需要更高级别的授权。”戴维斯在记者会上称。巴基斯坦表示，这是对其主权的侵犯。
“这个人（曼苏尔）明确以美国和盟军人员为目标，过去曾明确参与导致美国及盟军人员遇害的行动。”戴维斯称。
被问及曼苏尔是否只是参与大体的密谋抑或计划了一些更明确的行动，戴维斯称，曼苏尔近期一直在策划“明确的实时行动和事情”。
被问及威胁是否迫切时，戴维斯称：“是的，针对在阿富汗的美国及盟军人员的明确、迫切威胁。”(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0355GMT * 在亚洲时段涨0.2%，隔夜下跌0.9%后出现逢低买盘 * 各主要市场表现低迷：E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油 涨0.3%，日经指数跌0.2%，亚洲除日本外股市涨0.35% * 动能指标呈现负面，5、10及20日均线向下--看空格局 * 目标是测试99.85，这是11/1月涨势的50%回档位 * 纽约区间100.26/100.76分别是初步支撑/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2iG3JQN (完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
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