五角大楼称美军击毙塔利班领导人曼苏尔 因其构成明确威胁

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿5月23日 （记者 David Alexander） - 五角大楼周一称，美军上周在空袭中击毙塔利班领导人曼苏尔（Mullah Akhtar Mansour），因其参与密谋，对在阿富汗的美国及盟军部队构成“明确、迫切的威胁”。

五角大楼发言人戴维斯（Jeff Davis）称，美军周六遵照美国的交战规则在巴基斯坦境内对曼苏尔发动无人机空袭。对参与威胁美国及盟军人员的活动的人，美国的交战规则允许美军对其实施防御性攻击。

五角大楼官员称，基于9.11后一项授权在阿富汗动用军事力量的法律，总统奥巴马批准了对曼苏尔的袭击。由于在巴基斯坦实施突袭，这次行动需要总统授权。

戴维斯告诉记者，这是他首次获悉美国军队按照五角大楼管理防御性攻击的交战规则在巴基斯坦境内实施袭击。

五角大楼一名官员称，美军在巴基斯坦境内的其他袭击，包括2011年击毙“基地”组织领导人本·拉登的行动，系基于授权反恐行动的规则。

“这被视为防御性袭击，且鉴于（袭击）位置（巴基斯坦），袭击需要更高级别的授权。”戴维斯在记者会上称。巴基斯坦表示，这是对其主权的侵犯。

“这个人（曼苏尔）明确以美国和盟军人员为目标，过去曾明确参与导致美国及盟军人员遇害的行动。”戴维斯称。

被问及曼苏尔是否只是参与大体的密谋抑或计划了一些更明确的行动，戴维斯称，曼苏尔近期一直在策划“明确的实时行动和事情”。

被问及威胁是否迫切时，戴维斯称：“是的，针对在阿富汗的美国及盟军人员的明确、迫切威胁。”(完)