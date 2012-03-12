阿富汗愤然要求美国立即撤军

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透阿富汗坎大哈3月12日电(记者 Ahmad Nadem/Ahmad Haroon)---一名驻阿美军士兵周日枪杀16名阿富汗村民，此事令阿富汗愤然要求美军立即撤离，但奥巴马政府周一表示，此事不会改变美军的计划。
事件发生数天前，美国和阿富汗就一项战略合作协议取得重大进展。根据该协议，2014年底外国军队撤离阿富汗後，美方顾问和特种部队将留守阿富汗。
但坎大哈省发生上述枪击案後，美阿达成全面协议或更加艰难。上周日，一名美军士兵半夜离开在坎大哈的军营，开枪打死16名村民，其中多为妇女和儿童。
一名阿富汗政府官员对路透表示：“这可能会推迟战略合作夥伴协议的签署。”
上月，驻阿富汗美军士兵在北约一军事基地焚烧《古兰经》，引发了阿富汗全国的反美浪潮。周日的屠杀更加剧了阿富汗民众的愤怒。
美国总统奥巴马及其北约盟国计划在2014年前将其多数部队撤出阿富汗，将权力交给当地军队。
华府官员否认屠杀事件可能会改变美国的计划。
白宫发言人卡尼(Jay Carney)对记者表示：“我认为此事不会改变美国的战略安排，我们会继续按计划撤军并将安全机构领导权移交给阿富汗人。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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