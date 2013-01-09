美国称不排除2014年后从阿富汗完全撤军可能性

中国保监会主席项俊波涉嫌严重违纪正接受调查--中纪委
路透北京4月9日 - 中国中共中央纪委周日表示，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。
路透华盛顿1月8日（记者 Matt Spetalnick/Phil Stewart） - 美国副国家安全顾问罗兹（Ben Rhodes）周二表示，奥巴马政府不排除2014年后从阿富汗完全撤军的可能性。奥巴马本周将与阿富汗总统卡尔扎伊会面。
美军驻阿富汗最高指挥官起初建议在阿富汗保留美军最多1.5万人，但罗兹此番表态表明，奥巴马可能选择像2011年从伊拉克撤军那样，从阿富汗完全撤军。
当被问及2014年底结束北约结束在阿富汗作战任务后，美国是否考虑所谓的零选择时，罗兹称：“这是我们考虑的选项之一。”
罗兹明确表示，美国未来数月还不会就2014年后驻阿富汗美军规模作出决定，最终决定需视美国在阿富汗的两个安全目标而定，即不让阿富汗成为基地组织的避风港，以及确保阿富汗军队有能力独自保护本国。
“当然，实现这些目标有许多不同的方式，有的可能涉及美军，有的可能不，”罗兹在卡尔扎伊来访的吹风会上说。
奥巴马政府还坚持要求阿富汗予以美国驻军豁免权，这也是本周双方会晤的议题之一。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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