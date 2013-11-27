卡尔扎伊拒签安全协议 美警告或全面撤军

路透喀布尔/华盛顿11月26日（记者 Jessica Donati/Mark Felsenthal） -美国白宫称，阿富汗总统卡尔扎伊拒绝与美国签署安全协议，可能导致美国明年从该国全面撤军。

卡尔扎伊的发言人称，卡尔扎伊周一对美国国家安全顾问苏珊·赖斯（SusanRice）称，美国必须立即停止对阿富汗居民区的军事袭击，并展示和谈诚意，他才会签署两国的双边安全协议。

白宫称，卡尔扎伊在与赖斯会面时提出了新条件，还“暗示他不准备尽快签署（安全协议）”。

“若不尽快签署（协议），美国可能别无选择，只能启动后备计划，即2014年后将不再有美军或者北约军队驻扎阿富汗，”白宫声明援引赖斯的话称。

周日，阿富汗大国民议会（Loya Jirga）通过了上述安全协议，但卡尔扎伊暗示要在明年春季大选后才可能签署该协议。

包括国务卿克里、国防部长哈格尔在内的美国官员曾表示，美阿双边安全协议必须在年底前签署，以便美国为2014年后的驻军计划做准备。

白宫称，赖斯对卡尔扎伊表示，将签署时间推迟到选举后“不可行”。赖斯在阿富汗进行为期三天的访问，对驻该国的美军进行视察。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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