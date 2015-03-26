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时事要闻 | 2015年 3月 26日 星期四 14:11 BJT

阿富汗总统在美国演讲 称“伊斯兰国”构成“可怕威胁”

路透华盛顿3月25日（记者 Patricia Zengerle） - 阿富汗总统加尼周三在对美国议员发表演讲时警告称，“伊斯兰国”对中亚和西亚构成“可怕威胁”，并称该组织已派武装分子前往阿富汗。

加尼在演讲中称，在始于2001年的阿富汗战争中，有2,315名美国军人丧生，还有2万多名美国军人受伤，阿富汗欠这些人很大一笔债。

加尼正在对美国进行为期五天的访问，他在华盛顿受到热情款待。加尼此行旨在寻求修复在前任卡尔扎伊时期受损的美阿关系。

“伊斯兰国已派先头武装人员前往阿富汗南部和西部地区寻找漏洞，”加尼说。

加尼称，阿富汗再也不会容忍恐怖分子藏身。他敦促世界各地的穆斯林公开反对恐怖主义。

“沉默是不可接受的，”他说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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