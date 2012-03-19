阿总统斥美不配合调查杀戮事件 杀人士兵身份曝光

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透喀布尔/华盛顿州塔科马3月16日电---（记者 Mirwais Harooni/Laura Myers）---阿富汗总统卡尔扎伊16日严词抨击美国没有全力配合调查该国16名村民惨遭杀戮事件，而涉嫌枪杀事件的美军士兵身份也同时被曝光。
美国军方证实这名士兵的身份是美国陆军士官贝尔斯（Robert Bales），并指出贝尔斯已於16日抵达位於堪萨斯州的Fort Leavenworth军事基地，并会被监禁在此地。
贝尔斯今年38岁，已婚，有两个孩子，目前尚未受到指控。
美军在北约驻阿富汗基地焚烧古兰经事件尚未平息，近期又出现枪杀平民等事件，这令美国与阿富汗本就紧张的关系进一步恶化。
卡尔扎伊在重兵把守的总统官邸向记者表示：“这种情况已经持续了很长时间。你们以前也听我说过，眼下则到了忍无可忍的地步。”
“军方负责人刚刚报告说，阿富汗调查组没有从美方得到预期的合作。因此，这些都是引起我们质疑的问题，而且质疑声会很大且清晰有力。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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