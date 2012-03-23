美屠杀阿平民士兵面临17宗谋杀指控

路透华盛顿3月22日电（记者 David Alexander）---美国一位官员周四称，涉嫌枪杀阿富汗平民的美国陆军士官贝尔斯（Robert Bales），将面临17宗谋杀指控。

被贝尔斯射杀的阿富汗平民死亡人数，也从早前报导的16人增至17人。这些遇害者中包括九名儿童和三名妇女。此事令美国与阿富汗的关系受损。

贝尔斯曾四次到海外服役，他还将面临其他指控，当中包括谋杀未遂等。该官员也不确定他是否还会面临更多项罪名指控。

该官员称，贝尔斯案件将在华盛顿州塔科马附近的路易斯-麦科德联合基地（Joint Base Lewis-McChord）审理。

贝尔斯今年38岁，目前被关押在堪萨斯州Leavenworth的军事拘留中心。尚未立即联系到他的辩护律师布朗（John Henry Browne）对此置评。

布朗曾为一些涉嫌杀害多人的疑犯做过辩护律师，当中包括连环杀手Ted Bundy。他此前曾说，精神紧张可能影响他当事人的心理状态。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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