阿富汗美军基地遭自杀式袭击 塔利班宣称负责

路透阿富汗霍斯特12月26日 - 阿富汗霍斯特省一个美军基地周三发生一起自杀式炸弹袭击事件，导致三名阿富汗人死亡。该基地据信是中情局在使用，三年前导致七名中情局雇员死亡的自杀式炸弹袭击也发生在该基地。

阿富汗塔利班宣称对袭击负责。塔利班发言人Zabihullah Mujahid表示：“袭击目标是那些在该基地为美国人服务的人。”

驻阿富汗北约领导的部队称，袭击者未进入该基地，也未突破基地护栏。警方称，三名死者都是阿富汗人，死于基地外，该基地毗邻一个军用机场。

与基地组织有关的哈卡尼组织活跃在霍斯特省，外界广泛认为哈卡尼是美国在阿富汗最危险的敌人。

三年前，一名与基地组织有关的约旦双面间谍对该美军基地发动自杀式炸弹袭击，导致七名美国中情局雇员和一名约旦情报官员死亡。

霍斯特警方负责人Abdul Qasim Baqizoy表示，周三的袭击并未伤害到中情局特工。

阿富汗当局正在努力增强当地安全，美军作战任务将于2014年结束。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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