中国数家银行已停止阿富汗往来业务 因须打击新疆恐怖活动

路透香港5月23日 - 在路透独家报导大多数阿富汗商业银行遭到中国的银行拒绝美元交易后，三位来自中国的银行业者周五确认，为符合国际组织有打击洗钱及资助恐怖活动的要求，中国的银行业的确已停止了与阿富汗的银行进行相关的服务业务。

他们并表示，此举也是打击新疆恐怖活动的重要措施之一。在中国政府确认“东突”组织的培训基地在阿富汗后，对阿富汗的金融往来就已受到严查。

“凡是上了国际组织反恐黑名单的地方，我们都不会提供金融服务。何况还是跟新疆有关，这也是打击新疆恐怖主义的措施之一。”

阿富汗央行总裁Noorullah Delawari周四晚对路透表示，中国银行业者已经停止与大多数阿富汗商业银行的美元交易，表示无法开展该业务。中国是处理这些银行转账的主要国家。

中国政府已查明，新疆“东突”分裂势力的训练基地位于阿富汗境内。早在2001年10月19日，APEC中国代表团发言人朱邦造在记者招待会上就明确指出，有确凿的证据证明这些人在阿富汗的营地里接受了训练。

上述银行人士并表示，所在银行跟阿富汗的银行已经没有业务往来，主要是因为阿富汗缺乏打击洗钱和恐怖主义资金的法律和规范，害怕触及国际社会的“高压线”。

“违反国际规范要付出高昂的代价，包括监管惩罚、市场准入，所以，银行一般倾向采取“一刀切”的做法，就是不跟他们做业务。”该银行的高级官员称。

上述人士并表示，努力切断财路，是打击恐怖主义的措施之一，也可以说，这应该是新疆恐怖事件调查处理的措施之一。

路透就此事查询了中国央行，目前尚未取得回应。

周四上午7时50分许，新疆维吾尔族自治区首府乌鲁木齐发生一起严重暴力恐怖案件，造成31人遇难，94人受伤；国务院总理李克强要求全力救治乌鲁木齐爆炸案受伤群众，同时迅速侦破案件，抓紧缉捕暴恐分子。

中国周三刚在上海举行了亚信峰会，俄罗斯总统等多国领导人来访。另外，就在不到一个月前的4月30日，乌鲁木齐火车南站发生的暴恐事件导致3人死亡、79人受伤。（完）

(记者 毕晓雯 审校 黄凯)

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