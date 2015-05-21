绿色和平称中国渔船在非洲非法捕鱼 中国予以否认

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海5月21日 - 绿色和平组织周三称，中国渔船在西非海域非法捕鱼，中国企业在非洲作业的渔船从1985年的13艘增加至2013年的462艘。中国政府称中国渔船严格守法经营。

绿色和平在报告中称，中国五分之一的远洋渔船目前在非洲作业，以底拖网渔船为主，“底拖网是现代渔业中破坏性最大的工具之一。”

在10年时间里，冈比亚(甘比亚)、几内亚、几内亚比绍、毛里塔尼亚、塞内加尔和塞拉利昂(狮子山)六个西非国家共报出183起非法捕鱼案件，涉及118艘中国渔船。

绿色和平在26天时间里，平均每两天就会发现一起中国非法捕鱼的案件，并称这些可能只是“冰山一角”。

中国外交部称，中国渔业企业在非洲严格守法经营。

中国外交部发言人洪磊周三称，“有关企业积极参与所在国经济社会建设，在增加税收、促进就业、提高收入水平等方面作出积极贡献。”（完）