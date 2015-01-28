拉加德称中国增长放缓及美国升息可能冲击非洲经济

路透基加利1月27日 - 国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德警告称，中国经济放缓和美国即将升息可能冲击非洲经济。

拉加德周二访问卢旺达时表示，过去几个月里，尽管油价大幅下挫，IMF还是下调了全球经济预估。

拉加德呼吁非洲各国保持警惕，并称增长放缓对非洲大陆有影响，因为非洲比以往更加融入全球经济中。

“很多发达国家和新兴经济体增长势头放缓，包括作为非洲主要的贸易伙伴之一的中国，”拉加德在卢旺达首都基加利对卢旺达议员们说道。

拉加德指出，撒哈拉以南非洲地区的整体前景乐观，增速料为5%，但整个非洲的增长预估被下调，因油价和商品价格下跌。

石油是尼日利亚和南苏丹等国主要的收入来源。

“即使放缓是控制良好和沟通良好的，我认为过去是这样，将来也会是这样，仍会对新兴市场和全球金融稳定构成负面影响。非洲经济也可能受到冲击。”拉加德说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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