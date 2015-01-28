拉加德称中国增长放缓及美国升息可能冲击非洲经济

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透基加利1月27日 - 国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德警告称，中国经济放缓和美国即将升息可能冲击非洲经济。
拉加德周二访问卢旺达时表示，过去几个月里，尽管油价大幅下挫，IMF还是下调了全球经济预估。
拉加德呼吁非洲各国保持警惕，并称增长放缓对非洲大陆有影响，因为非洲比以往更加融入全球经济中。
“很多发达国家和新兴经济体增长势头放缓，包括作为非洲主要的贸易伙伴之一的中国，”拉加德在卢旺达首都基加利对卢旺达议员们说道。
拉加德指出，撒哈拉以南非洲地区的整体前景乐观，增速料为5%，但整个非洲的增长预估被下调，因油价和商品价格下跌。
石油是尼日利亚和南苏丹等国主要的收入来源。
“即使放缓是控制良好和沟通良好的，我认为过去是这样，将来也会是这样，仍会对新兴市场和全球金融稳定构成负面影响。非洲经济也可能受到冲击。”拉加德说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号