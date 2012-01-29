非盟新总部大楼落成 树立中非关系新标志

路透亚的斯亚贝巴1月28日电（记者Yara Bayoumy）---中国出资援建的非洲联盟总部的新大楼座落在埃塞俄比亚一座历史悠久、戒备森严的监狱旧址上，这是中国努力扩大对非洲影响力，在该地区获取更多资源合作机会的象征。

批评人士指出，新一轮“争夺非洲”活动造成了一种不平衡。但是，非洲领导人乐见中国经济影响力日盛的前景，在欧洲和美国陷入经济困境之际，非洲国家将中国看作帮助自己建设经济的合作夥伴。

此外，非洲各国希望中国提供更多的慷慨援助。

埃塞俄比亚总理梅莱斯周六在新落成的非盟总部大楼表示：“我们（与中国）合作关系的未来前景变得更加光明。”非洲国家将於接下来两天里在此召开首脑峰会。

他说：“中国神奇崛起，并承诺与非洲合作共赢，这是非洲踏上复兴之路的原因之一。”

非盟新总部大楼耗资两亿美元，从褐色大理石、楼体玻璃至办公家具等全由中国出资。这座近100米高的大楼是亚的斯亚贝巴迄今最高的建筑物。

过去十年来，非洲经济增速平均达到5%，但是该地区基础设施落後，阻碍了经济进一步发展。

中国公司正在改变这一切。他们修建道路，并投资於能源行业，并在电信技术等领域保持活跃身影。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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