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时事要闻 | 2014年 5月 9日 星期五 10:17 BJT

李克强承诺中国对非洲的援助不附加条件

路透阿布贾5月8日 -中国国务院总理李克强周四承诺，中国对非洲发展提供的所有援助，都坚持不附加任何政治条件，不干涉非洲国家内政。

李克强是在尼日利亚首都阿布贾举行的第24届世界经济论坛非洲峰会上发表致辞时作出上述承诺的。

李克强称：“我要重申，中国的所有援助，都坚持不附加任何政治条件，不干涉非洲国家内政，不提强人所难的要求。”

李克强还称，中国有信心有能力实现今年经济增长7.5%左右的预期目标。（完）

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