李克强承诺中国对非洲的援助不附加条件

(本文由路透中文网编译提供)

路透阿布贾5月8日 - 中国国务院总理李克强周四承诺，中国对非洲发展提供的所有援助，都坚持不附加任何政治条件，不干涉非洲国家内政。

李克强是在尼日利亚首都阿布贾举行的第24届世界经济论坛非洲峰会上发表致辞时作出上述承诺的。

李克强称：“我要重申，中国的所有援助，都坚持不附加任何政治条件，不干涉非洲国家内政，不提强人所难的要求。”