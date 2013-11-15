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时事要闻 | 2013年 11月 15日 星期五 08:53 BJT

冈比亚宣布与台湾断交

路透班珠尔11月14日 - 冈比亚总统叶海亚·贾梅（YahyaJammeh）办公室周四发表声明称，冈比亚政府将断绝与台湾的外交关系，且立即生效。

冈比亚是为数不多的几个与台湾建有外交关系的非洲国家之一。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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