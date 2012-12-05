法国财长呼吁法企加大在非洲活动 抗衡中国影响力

法国财长莫斯科维奇(Pierre Moscovici)近日表示，法国企业必须采取进取态势，抗衡中国在非洲各市场不断增加的影响力。西非多数国家曾为法国殖民地，过去数十年来，法国仍对这些国家施加直接或间接影响，但此影响力正日益受到中国在非洲大规模投资的挑战。路透