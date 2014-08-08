塞拉利昂军队封锁埃博拉疫区 利比里亚进入紧急状态

路透弗里敦/蒙罗维亚8月7日 - 一位高级官员称，埃博拉疫情国塞拉利昂的军队周四封锁了农村地区。此前其邻国利比里亚宣布进入紧急状态。

在利比里亚首都蒙罗维亚，忧心忡忡的当地人在银行外排起长队取钱，去市场大量采购食品，还有人搭乘巴士前往国内暂未受疫情影响的地区。周三晚间利比里亚总统宣布紧急状态将持续90天。

宣布进入紧急状态，利比里亚政府就可以限制公民权利，动用军队和警察对受到疫情严重影响的居民区实施隔离。

一位在美国华盛顿的利比里亚官员称，利比里亚的医疗卫生系统在崩溃，医院关门，医护人员纷纷逃走，因为不敢就医，得常见病的人也因此死亡。

在日内瓦，世界卫生组织(WHO)专家会议将进入第二天，讨论应对埃博拉病毒的紧急措施，以及是否宣布其构成国际公共卫生紧急事件。

据WHO，埃博拉病毒已导致至少932人死亡。(完)

(编译 白云; 审校 张涛)

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