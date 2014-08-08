塞拉利昂军队封锁埃博拉疫区 利比里亚进入紧急状态

土耳其选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透弗里敦/蒙罗维亚8月7日 - 一位高级官员称，埃博拉疫情国塞拉利昂的军队周四封锁了农村地区。此前其邻国利比里亚宣布进入紧急状态。
在利比里亚首都蒙罗维亚，忧心忡忡的当地人在银行外排起长队取钱，去市场大量采购食品，还有人搭乘巴士前往国内暂未受疫情影响的地区。周三晚间利比里亚总统宣布紧急状态将持续90天。
宣布进入紧急状态，利比里亚政府就可以限制公民权利，动用军队和警察对受到疫情严重影响的居民区实施隔离。
一位在美国华盛顿的利比里亚官员称，利比里亚的医疗卫生系统在崩溃，医院关门，医护人员纷纷逃走，因为不敢就医，得常见病的人也因此死亡。
在日内瓦，世界卫生组织(WHO)专家会议将进入第二天，讨论应对埃博拉病毒的紧急措施，以及是否宣布其构成国际公共卫生紧急事件。
据WHO，埃博拉病毒已导致至少932人死亡。(完)
(编译 白云; 审校 张涛)
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