国际开发银行和美国将加大对埃博拉疫情国的援助

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透华盛顿8月4日 - 数家国际开发银行周一承诺对发生埃博拉疫情的三个西非国家提供2.6亿美元紧急贷款。日前有近50位非洲领导人齐聚华盛顿参加美国主办的一场以非洲议题为主的峰会。
世界银行称，将提供2亿美元紧急资金，帮助利比里亚、塞拉利昂和几内亚。
“我非常担忧，如果我们不能立即阻止埃博拉疫情扩散，会有更多的生命面临威胁，”世界银行行长金墉在声明中表示，“国际社会必须迅速行动，遏制和阻止埃博拉疫情的爆发。”
非洲开发银行总裁Donald Kaberuka对路透表示，该行将立即向这三个国家拨款。由于疫情来势汹汹，这些国家的医疗卫生系统和资源全面告急。这次埃博拉疫情始于今年2月，为有史以来最严重的一次，已导致近900人死亡。
银行官员称，非洲开发银行提供的资金接近6,000万美元。
美国国务院发言人普萨基周一称，美国也将向疫情国和应对疫情的国际机构提供更多援助，包括提供设备和专业技术。(完)
(编译 白云; 审校 张涛)
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