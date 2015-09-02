中国需求推动的非洲经济荣景今年开始落幕了吗？

路透约翰内斯堡9月2日（记者 Vuyani Ndaba） - 非洲两大经济体增长令人失望，突显中国因素近年来在非洲国家经济扩张中发挥的作用，而中国经济自身也在放缓。

尼日利亚是非洲最大的经济体，对其经济增速超过4%的预期现在看可能是高估了。南非经济前景也需要修正。

这两个国家第二季经济增长逊于最悲观的预期，其中南非的经济增速与路透调查预估值的偏差达到至少五年来的最大值。

这与拉美和亚洲地区新兴经济体的情况类似，也是中国对原材料的需求开始下滑的信号。

中国周二公布8月官方制造业PMI降至49.7，为半年来首次跌至荣枯线下方，并创下2012年8月以来最低水准，当时为49.2；财新8月中国制造业PMI终值47.3，虽略高于初值47.1，但依然是2009年3月以来最低水准。

分析师很早就意识到随着中国经济转向消费驱动型增长模式，商品出口国将遭遇困境。早在中国经济转型开始之时，他们就发出了警告，要投资者为中国经济放缓早作打算。

“尼加拉瓜经济增长减缓，南非经济萎缩，我们有关2015年将是非洲在本世纪遭遇的最困难一年的预言看似也不幸应验，”Capital Economics的分析师John Ashbourne说道。

“关键在于过去10年的高油价可能已让投资者和决策者忽视了尼日利亚经济的深层结构问题。现在油价下挫，这些问题就暴露了出来。”

此外，美联储预计国内通胀将加速，增加了美国升息的可能性。但是，很多新兴市场国家的决策者表示，他们已经为美联储升息做好了准备，目前最关注的是如何应对中国经济放缓的影响。

**基本面将保持不变**

两个月前，路透调查显示尼日利亚今年料增长4.4%。然而，第二季该国经济增长仅为2.35%，分析师的预期可能落空。尼日利亚曾在2010年第四季实现了8.6%的创纪录增速。

南非是非洲第二大经济体，第二季萎缩了1.3%，逊于路透调查访问的21名分析师的最低预估值。受访分析师的预估中值是今年增长1.9%，现实情况却令这个预估过于乐观了。

渣打银行非洲研究主管Razia Khan称，未来10年，非洲经济增长的推动力--人口增长、城镇化加速、生产力提高以及金融市场的成长，都将保持不变。

“然而，短期内，外部逆风--风险偏好减弱和商品价格疲软，可能让增长失色，”她表示。

世界银行预计撒哈拉以南的非洲地区国内生产总值（GDP）增速今年料放缓至4.2%，低于2002-2008年平均的6.4%。

即使经过10年的增长，该地区制造业仍较弱。截止到2011年的10年里，该地区出口增长了三倍有余，至4,570亿美元，但是其中加工制造商品出口值仅为580亿美元。

非洲本可以实现更平衡的增长，将以商品主导的经济增长转变到区域内贸易主导。但是，对基础设施建设的忽视令其仍将继续依赖商品出口。

“非洲仍将主要是商品出口地区。未来在对基础产业进行整合基础上将找到增长的机会，”驻拉各斯的研究服务机构macroafricaintelligence.com的分析师Rafiq Raji说道。（完）

编译：王凤昌 发稿：

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