中国等新兴市场对非洲FDI增速超发达国家--安永

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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(本文由路透中文网编译提供)
路透约翰内斯堡5月6日 - 国际知名财务咨询机构安永周一称，2012年新兴市场国家对非洲的外商直接投资（FDI）增速超过发达国家，但是非洲新增FDI项目较上年减少了12%。
安永在题为“2013非洲吸引力调查”的报告中指出，尽管新增FDI项目减少，非洲占全球FDI份额在过去五年间却在上升，2012年达到了5.6%，反应出外商对非洲持续高涨的投资兴趣。
安永在报告中称，2012年中国和阿联酋等新兴市场国家对非洲的绿地投资增加，发达国家对非洲的绿地投资下降。
过去十年来，美国、英国和法国是对非洲的三大投资国，但是在2011-2012年间，仅有英国增加了对非洲的投资项目。
美国和法国在2011-2012年对非洲投资项目分别减少了22%和39%，阿联酋和中国同期对非投资项目却分别增长逾一倍和28%。
“2007年以来，新兴市场国家对非洲直接投资的年均复合增长率超过20.7%，发达国家投资增长率则仅为8.4%。”
安永表示，非洲经济强劲增长或将吸引更高水平的外商直接投资。2000年以来，非洲大陆经济已经增长逾200%，预计今明两年的增长率将分别达到4%和4.6%。
“毫无疑问……非洲经济增长是真实的，未来10-20年的发展潜力更大，”安永非洲地区执行合伙人Ajen Sita说道。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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