非洲经济成长依旧强健 但埃博拉疫情威胁西非地区--IMF报告

路透约翰尼斯堡10月7日 - 国际货币基金组织(IMF)周二表示，撒哈拉以南非洲经济成长维持强劲，2015年成长应加快至5.8%，但如果西非爆发的埃博拉疫情持续时间更久或发生扩散，那么将对非洲地区产生“巨大影响”。

在最新《全球经济展望报告》中，IMF称今年非洲经济成长率料为5.1%，与2013年持平，2015年有望加速，因基建投资提高了效率，而且服务业和农业蓬勃发展。

IMF在4月时曾预计该地区2015年整体成长率将达5.5%，此次预测较4月时有所提高。

“但整体正面前景被几内亚、利比里亚和塞拉利昂的恶劣情势所掩盖，目前这里正在肆虐的埃博拉疫情导致大量人员死亡和严重经济损失，”IMF报告中的撒哈拉以南非洲部分这样阐述。

“假如埃博拉疫情拖延日久或扩散至更多国家，那么将对西非地区的经济活动产生巨大影响，”IMF称。

世界银行的另一份报告称，如果不对埃博拉疫情作出更积极的回应，那么西非的交通、跨境交易、供应链和旅游将“受到严重影响”，该地区的整体损失将以数百亿美元计算。

IMF称，撒哈拉以南部分地区的安全情况依旧较差，指出南苏丹和中非共和国内部冲突不断。

IMF称，非洲最发达的经济体--南非经济成长一直迟滞，因受罢工旷日持久、企业信心低落以及电力供应紧张这些因素影响。

但IMF预计南非2015年经济将“温和复苏”，受劳资关系改善，出口逐渐增强提振，南非经济成长率料将从今年预计的成长1.4%，提高至明年的2.3%。

相较之下，IMF预测，非洲顶级石油生产国尼日利亚今年经济成长率为7%，2015年为7.3%。该国对GDP数据进行大幅修订后，今年取代南非成为非洲最大的经济体。(完)

(编译 于春红; 审校 郑茵)

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