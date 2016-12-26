利比亚一客机周五遭劫持降落马尔他 人质平安获释

路透马耳他法勒他12月23日 - 武装人员周五劫持一架利比亚国内航线客机降落于地中海岛国马尔他，随后释放机上所有人质后投降，人质全部安然无恙。这些武装人员自称是已故利比亚领导人卡扎菲(格达费)的支持者，他们所持武器可能是假的。

电视画面显示两名戴手铐的男子被带下飞机。马尔他总理Joseph Muscat在推特发文表示：“劫机者投降了，已接受搜查并被拘捕。”

周五早上，这架空中客车(Airbus,空中巴士)A320客机上一名男子对机组人员声称身上有一枚手榴弹，之后飞机转向位于利比亚海岸以北500公里的马尔他。

Muscat表示，根据初步勘验，劫机者持有的这枚手榴弹以及两把手枪看起来都是假的。

利比亚一电视频道报导称，已与其中一名劫机者通过电话，这名劫机者自称是一个支持卡扎菲政党的领袖。卡扎菲死于2011年推翻政府的行动，此后利比亚零星暴力事件不断。(完)