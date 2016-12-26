利比亚一客机周五遭劫持降落马尔他 人质平安获释

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透马耳他法勒他12月23日 - 武装人员周五劫持一架利比亚国内航线客机降落于地中海岛国马尔他，随后释放机上所有人质后投降，人质全部安然无恙。这些武装人员自称是已故利比亚领导人卡扎菲(格达费)的支持者，他们所持武器可能是假的。
电视画面显示两名戴手铐的男子被带下飞机。马尔他总理Joseph Muscat在推特发文表示：“劫机者投降了，已接受搜查并被拘捕。”
周五早上，这架空中客车(Airbus,空中巴士)A320客机上一名男子对机组人员声称身上有一枚手榴弹，之后飞机转向位于利比亚海岸以北500公里的马尔他。
Muscat表示，根据初步勘验，劫机者持有的这枚手榴弹以及两把手枪看起来都是假的。
利比亚一电视频道报导称，已与其中一名劫机者通过电话，这名劫机者自称是一个支持卡扎菲政党的领袖。卡扎菲死于2011年推翻政府的行动，此后利比亚零星暴力事件不断。(完)
(编译 陈宗琦；审校 郑茵)
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。