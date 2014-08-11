拉各斯埃博拉确诊感染病例增至10人--卫生部长

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透阿布贾8月11日 - 尼日利亚卫生部长Onyebuchi Chukwu周一称，拉各斯有10例确诊的埃博拉病毒感染者，之前确诊患者数为七人，但死亡病例只有两例，包括那名将埃博拉病毒带入尼日利亚的利比里亚人。
Chukwu在记者会上表示，所有确诊病例都与Patrick Sawyer有过密切接触。Sawyer于7月25日抵达拉各斯机场后病倒，随后死去。当时为Sawyer提供护理的护士也失去了生命，当时并不知道Sawyer感染了埃博拉病毒，因此没有穿戴保护设备。
“截至今天，77名密切接触和次级接触者都已经被监控或隔离。”Chukwu说道。最新一名确诊患者也是与Sawyer发生过密切接触的护士。
“她出现症状后，我们将她隔离。周末刚刚对她进行了检查。”
Chukwu指出，她曾与丈夫呆在家里，她的丈夫也处在受监控中。
西非埃博拉疫情是史上最严重的，世界卫生组织周五表示，这次疫情已经构成国际卫生紧急事件，未来几个月疫情可能继续扩散。世界卫生组织称，已有961人死于这次疫情，埃博拉病毒总的感染人数已经增至1,779人。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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