奥巴马“电力非洲”计划能否与中国电力投资分庭抗礼？

路透约翰内斯堡7月2日(记者 Ed Stoddard) - 美国总统奥巴马一项耗资70亿美元，帮助非洲大陆解决电力短缺难题的计划被视为是他非洲之行的亮点。

奥巴马周日在开普敦的演讲中宣布了“电力非洲”(Power Africa)计划，并在讲话中呼吁非洲地区以南非反种族隔离英雄曼德拉为榜样。

但奥巴马的提议与中国已然在非洲进行的大规模电力计划相比似乎是小巫见大巫。

中国政府一直通过承诺数十亿美元的电力投资和项目在非洲铺路。像非洲的其他基础设施发展机会一样，美国在非洲电力投资热潮中也是姗姗来迟。

中国国家主席习近平今年3月对非洲的访问中，表示将向非洲提供200亿美元贷款，其中相当部分投资是通过电力建设为非洲经济助力，涉及的国家包括赞比亚到埃塞俄比亚等多国。

Frontier Advisory首席执行官Martyn Davies表示：“中国在非洲投资的相当部分基础设施投资是在电力行业，投资额高达数百亿美元。”

中国对铜、石油等非洲资源有着巨大的需求，没有电力，这些资源都无法开发。

2011年，中国四川宏达股份有限公司与坦桑尼亚签署一项30亿美元协议，投资当地一个煤矿和铁矿项目，并在该国南部建设一座火力发电厂。中国在埃塞俄比亚一系列电力项目的核心部分是投资达41亿美元的“复兴大坝”(Grand Renaissance Dam)。

**美国瞄准非洲市场**

卫星图像显示，大部分非洲大陆电力短缺，唯一的例外是非洲的第一大经济体南非以及相对发达的北非地中海海岸，几内亚海湾也有星星点点的灯光分布。

就在灯泡发明一个多世纪后，世界银行称，撒哈拉以南非洲仅有四分之一的人拥有电力照明。

根据国际能源署(IEA)的数据，该地区需要逾3,000亿美元投资，才能在2030年前实现电力的普及。

发电厂非一日可以建成，美国在非洲的发电项目或许需要数年才能建成并运营。

这或许让美国在与中国争夺非洲资源方面处于不利地位。

但奥巴马明确暗示，在创造工业和就业方面，美国对非洲的投资或许比中国的投资更利于非洲大陆。美国不光需要非洲的资源，更重要的是聚焦潜在的消费者市场。

奥巴马周六在南非的新闻发布会上表示：“涉及到与非洲在能源方面的合作时，我们的主要兴趣与如何在非洲普及电力，使其成为一个能创造就业和机会的有效市场。”

“我们随后就会有人与非洲进行贸易，出售iPod和飞机，还有所有的好东西。”

英国查塔姆研究所(hatham House)非洲项目负责人Alex Vines表示：“奥巴马似乎更多地采用类似巴西的策略接近非洲。巴西的很多政策着眼于巴西能向非洲市场出售什么。”

奥巴马强调美国石油、天然气和清洁能源生产的增加，他对南非观众表示：“坦白说，我们不需要非洲的能源。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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