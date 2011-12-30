今年全球截获象牙走私数量创纪录--TRAFFIC

消息人士称中国邀请英国首相特雷莎·梅出席一带一路高峰论坛
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
路透约翰内斯堡12月29日电（记者 Ed Stoddard）---国际野生物贸易研究组织（TRAFFIC）周四称，2011年全球截获的大规模象牙走私数量将创记录，表明非洲猎象活动大增，以满足亚洲对象牙的需求。
TRAFFIC指出，2011年至少截获了13起大规模象牙走私活动，象牙数量超过800公斤，这一数字是去年的两倍有余。
该组织在声明中称，"保守估计，2011年这13起大规模走私案中，截获象牙总重超过23吨，可能意味着2,500头左右的大象被捕杀，甚至可能更多。"
TRAFFIC负责大象贸易信息系统的米利肯（Tom Milliken）称，这是他过去20多年负责该数据库以来，所见截获大规模象牙走私最严重的一年。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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