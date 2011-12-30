今年全球截获象牙走私数量创纪录--TRAFFIC

路透约翰内斯堡12月29日电（记者 Ed Stoddard）---国际野生物贸易研究组织（TRAFFIC）周四称，2011年全球截获的大规模象牙走私数量将创记录，表明非洲猎象活动大增，以满足亚洲对象牙的需求。

TRAFFIC指出，2011年至少截获了13起大规模象牙走私活动，象牙数量超过800公斤，这一数字是去年的两倍有余。

该组织在声明中称，"保守估计，2011年这13起大规模走私案中，截获象牙总重超过23吨，可能意味着2,500头左右的大象被捕杀，甚至可能更多。"

TRAFFIC负责大象贸易信息系统的米利肯（Tom Milliken）称，这是他过去20多年负责该数据库以来，所见截获大规模象牙走私最严重的一年。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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