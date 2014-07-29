奥巴马称非洲国家不应为其经济问题找“借口”

路透华盛顿7月28日（记者 Annika McGinnis） - 美国总统奥巴马周一为下周的美非洲领导人峰会进行吹风，称非洲国家应当从内部寻找解决经济问题的办法，而不是以被殖民史来找“借口”。

奥巴马对完成为期六周的华盛顿领导力奖学金的500名非洲年轻人讲话时称，虽然发达国家考虑针对性地减免对非洲的债务很重要，但是该摒弃非洲国家所有问题都是“西方强加的沉重债务”造成的观念了。

“在某个时刻，我们必须停止从其他地方寻找解决方案，而是从内部开始寻找解决方案，”奥巴马说。

“与强大的历史一样，你们需要了解历史，在某个时刻，你们必须考虑未来，并且说：‘好吧，我们那时并没有做好，但让我们确保不要为没有向前迈进找借口’。”

美国与非洲国家的政治和经济领导人下周将在华盛顿召开峰会，就非洲发展、美国在与非洲国家的合作关系以及投资中扮演角色等事宜进行磋商。

奥巴马的上述言论相当于对赤道几内亚总统Teodoro Obiang Nguema上月言论的驳斥。Nguema上月在非盟峰会上称，西方对非洲的“新殖民主义”统治，阻碍了非洲的发展。Nguema还对他所说的过低汇率、自然资源定价问题、西方对“国际贸易设壁垒”等进行炮轰。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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