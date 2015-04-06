非洲产油国准备游说全球其它产油国削减产量

路透阿比让4月3日 - 非洲石油生产国协会(APPA)周五表示，非洲石油出口国将劝说全球产油国削减产量以提振油价，目前油价已经跌至可能引发社会动荡的低位。

油市自2014年6月开始出现抛盘，布兰特原油价格从每桶115美元上方的2014年高点崩跌，美国原油也自107美元以上水平下滑。油价跌势在去年11月加快，之前沙特劝说石油输出国组织(OPEC)成员国维持原有产量以保护市场份额。

“APPA理事会对原油价格这种跌势深感忧虑，这已经损害到OPEC的成员国和非成员国经济，如果这样跌下去可能引发社会动荡，”APPA发言人Ousmane Doukoure说。

APPA代表了非洲18个产油国，这些国家的石油部长在科特迪瓦(象牙海岸)举行的会议上同意建立一个平台，使该协会能够就产出水平问题与其它产油国进行对话。

“我们将与包括OPEC在内的其它组织联系，”利比亚石油部长Mashala表示。“这些不公平的价格影响到非洲国家的经济，我们将采取必要行动表达我们的观点。”

周四油价下跌，因伊朗和六大国周四就伊核问题达成初步协议。(完)

(编译 郑茵 审校 张明钧)

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