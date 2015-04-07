俄罗斯工业巨头期冀借非洲市场提振出口

图为在圣彼得堡拍摄的卢布现钞。 REUTERS/Alexander Demianchuk

路透莫斯科/约翰内斯堡4月7日 （记者 Gleb Stolyarov/Ed Stoddard） - 俄罗斯正在非洲推进造价高昂的国有石油和白金项目，期冀这些项目可以提振受西方制裁冲击的俄罗斯企业的销售，其中也包括军火出口。

自去年美国和欧盟对俄罗斯实施制裁以来，俄罗斯主要专注于加强与亚洲国家的合作关系，但俄罗斯在非洲的交易却暗示俄欲重建这个在前苏联时代的武器和科技大市场。

俄罗斯国营国防与工业集团Rostec推动的这波行动因俄经济放缓而变得有些麻烦。经济减速令俄政府财政承压，并迫使企业寻求国家支持。Rostec旗下拥有俄罗斯垄断武器出口商。

商品价格下跌意味着2000年代早期进入非洲的俄罗斯民营投资者大部分已经撤出，但Rostec表示计划在乌干达建设一座价值40亿美元的炼油厂，在津巴布韦建立一个价值30亿美元的白金项目。

Rostec将这些项目视为开启非洲大门，尤其是非洲快速增长的武器市场的工具。Rostec是一家企业集团，旗下控制数百家企业，包括武器出口商俄罗斯国防出口公司（Rosoboronexport），以及世界最大的钛生厂商阿维斯马钛镁联合企业（VSMPO-Avisma）。

“除了项目本身的收益，（在乌干达）建设炼油厂将为Rostec下属企业以及俄罗斯企业的产品打开市场，”Rostec在一份给路透的声明中表示。

Rostec及其首席执行官、普京总统的盟友谢尔盖·切梅佐夫（Sergei Chemezov）因俄罗斯将克里米亚并入俄版图以及介入乌克兰冲突而受制裁。

Rostec全资子公司RT全球能源（RT Global Resources）2月获得了建设与运营炼油厂的合同。乌干达选择了一家与俄罗斯武器出口关系紧密的企业，引发了一些乌干达反对派议员的关切。

*武器销售*

乌干达和津巴布韦在法律上无需遵守针对俄罗斯的制裁措施，并且乌津两国都与西方关系紧张。

Rostec称，项目启动于2013年，远早于制裁实施之前，且即使在有制裁措施的情况下，这些项目依然引人关注。

Rostec未对其在津巴布韦白金开采项目的角色发表详细评论。俄罗斯国家开发银行（VEB）仅称项目各合作方已签署了一份合作协议。正遭到西方制裁的VEB预计将为该项目提供融资。

尽管与西方的地缘政治竞争可能是俄罗斯目光转向非洲的一个因素，但Rostec可能也受到了中国的启发。中国多年来向非洲大陆倾注了大量投资和贷款，以帮助满足中国对自然资源的需求，不过对俄罗斯来说，市场才是关键。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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