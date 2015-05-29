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市场报道 | 2015年 5月 29日 星期五 10:46 BJT

欧洲个股：渣打将斥资数亿美元提高零售业务营收占比--高管

路透内罗毕5月28日 - 渣打银行 零售客户部集团主管Karen Fawcett表示，未来几年该行将斥资“数亿美元”，到2020年时把零售业务营收所占份额从目前的30%提高10个百分点。

Fawcett补充道，这笔钱将投到科技等方面。渣打的业务侧重于亚洲、非洲和中东地区。

她周三在肯尼亚首都内罗毕接受采访时称，“该行对零售业务雄心勃勃。”

Fawcett表示，渣打已经在内罗毕的一个购物中心成立了在非洲第一个数字分行，提供网上银行和自动取款机。

她补充道，当一切准备就绪后，渣打的新一代数字银行平台将率先在非洲推出。

“我们看到这里的形势变化很快。我们的客户需求很大，”她指的是伊斯兰银行产品、抵押贷款、汽车贷款和理财产品。(完) (编译 许娜；审校 王丽鑫)

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