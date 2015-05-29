欧洲个股：渣打将斥资数亿美元提高零售业务营收占比--高管

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透内罗毕5月28日 - 渣打银行 零售客户部集团主管Karen Fawcett表示，未来几年该行将斥资“数亿美元”，到2020年时把零售业务营收所占份额从目前的30%提高10个百分点。
Fawcett补充道，这笔钱将投到科技等方面。渣打的业务侧重于亚洲、非洲和中东地区。
她周三在肯尼亚首都内罗毕接受采访时称，“该行对零售业务雄心勃勃。”
Fawcett表示，渣打已经在内罗毕的一个购物中心成立了在非洲第一个数字分行，提供网上银行和自动取款机。
她补充道，当一切准备就绪后，渣打的新一代数字银行平台将率先在非洲推出。
“我们看到这里的形势变化很快。我们的客户需求很大，”她指的是伊斯兰银行产品、抵押贷款、汽车贷款和理财产品。(完) (编译 许娜；审校 王丽鑫)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。