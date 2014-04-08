《路透精英汇》塞内加尔总统称非洲是“充满机遇的土地”

路透达喀尔4月7日（记者 Daniel Flynn/Diadie Ba） - 塞内加尔总统萨勒（MackySall）周一称，非洲经济发展迅速，对投资者而言是“充满机遇的土地”，而那些因新兴经济体短期动荡便望而却步的人长期来看将成为输家。

萨勒称，不晚于2017年，塞内加尔经济年增率将接近倍增，达到7%，这主要得益于一项规模210亿美元的投资计划，该计划将推动塞内加尔成为地区性交通、物流和旅游中心。

萨勒2012年当选总统，因其反腐举措和财政改革而赢得投资者和多边机构的赞扬，但他目前亦面临如何创造更多就业机会以及实现经济多元化的压力。

许多非洲国家急需基础设施投资，萨勒称外国投资者不必担心随着美联储逐步退出货币刺激计划，资金将逃离前沿市场。

他在路透非洲精英汇上说：“非洲是充满机遇的土地。如果有人抽离资金，自然会有其他人补上，因为这里有商业机会，有经济增长，还有庞大的人口。”

“如果有人看不到这个机会，避开非洲，好吧，损失的一方不是非洲。”

在政变、内战频繁的非洲，塞内加尔的政治稳定有口皆碑，但近年来该国经济反而落后于非洲其他一些国家，一定程度上是由于农业收成差。目前该国经济以农业和渔业为主。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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