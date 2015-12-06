乍得发生自杀式炸弹袭击 至少15人遇难130人伤

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透恩贾梅纳12月5日 - 非洲乍得周六遭遇袭击，四名女性自杀炸弹客在乍得湖库福亚岛(Koulfoua)发动攻击，至少造成15人遇难及130人受伤。安全部门的消息人士把这些攻击归咎于博科圣地(Boko Haram)伊斯兰激进组织。
“暂时确定的死亡人数是19人，其中包括那四名发动自杀袭击者，另外有130人受伤。”国家电视台称。(完)
(编译 张若琪 审校 郑茵)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。