非洲国家考虑采用人民币作为外汇储备--中国高官

中国泛海控股和IDG资本联手收购科技出版业者国际数据集团
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透约翰内斯堡12月4日 - 一位中国高级官员周五表示，在南非举行的中非峰会上，非洲国家与中国讨论了采用人民币作为外汇储备的问题。
“一些国家在双边会议上提出了这个问题。双方领导人对此给予高度重视，”中国政府非洲事务特别代表钟建华表示。不过他没有对此予以详述。
中国国家主席习近平周五在一场峰会上向非洲国家领袖表示，中国将提供600亿美元资助非洲发展，提出中国希望建立对等关系的计划。(完)
(编译 王洋; 审校 于春红)
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透加州帕洛阿尔托1月20日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周四称，鉴于货币政策仍适度宽松，美联储应继续缓慢升息，从而使就业岗位充裕，并使通胀维持在低位。