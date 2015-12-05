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国际财经 | 2015年 12月 5日 星期六 10:37 BJT

非洲国家考虑采用人民币作为外汇储备--中国高官

路透约翰内斯堡12月4日 - 一位中国高级官员周五表示，在南非举行的中非峰会上，非洲国家与中国讨论了采用人民币作为外汇储备的问题。

“一些国家在双边会议上提出了这个问题。双方领导人对此给予高度重视，”中国政府非洲事务特别代表钟建华表示。不过他没有对此予以详述。

中国国家主席习近平周五在一场峰会上向非洲国家领袖表示，中国将提供600亿美元资助非洲发展，提出中国希望建立对等关系的计划。(完)

(编译 王洋; 审校 于春红)

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