塞内加尔总统称非洲是“充满机遇的土地”

塞内加尔总统萨勒（MackySall）周一称，非洲经济发展迅速，对投资者而言是“充满机遇的土地”，而那些因新兴经济体短期动荡便望而却步的人长期来看将成为输家。他在路透非洲精英汇上说：“非洲是充满机遇的土地。如果有人抽离资金，自然会有其他人补上，因为这里有商业机会，有经济增长，还有庞大的人口。”图为塞内加尔总统萨勒。路透