企业并购: Barrick Gold停止与中国黄金集团谈判售股案

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透伦敦1月8日 - 加拿大矿企Barrick Gold Corp 称,已不再与中国黄金集团公司谈判有关出售该公司持有的African Barrick Gold 股份事宜.
Barrick Gold持有African Barrick74%的股权,8月时Barrick Gold曾表示,正在与中国黄金集团进行初步协商,讨论出脱上述全数或者部分股权.
"我们以谨慎的态度进行接触,只有在Barrick可接受的价格出现时,才有机会再继续谈下去,"Barrick Gold执行长Jamie Sokalsky周二发表声明称.(完) (编译 李婷仪; 审校 石冠兰)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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