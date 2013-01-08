企业并购: Barrick Gold停止与中国黄金集团谈判售股案

路透伦敦1月8日 - 加拿大矿企Barrick Gold Corp 称,已不再与中国黄金集团公司谈判有关出售该公司持有的African Barrick Gold 股份事宜.

Barrick Gold持有African Barrick74%的股权,8月时Barrick Gold曾表示,正在与中国黄金集团进行初步协商,讨论出脱上述全数或者部分股权.

"我们以谨慎的态度进行接触,只有在Barrick可接受的价格出现时,才有机会再继续谈下去,"Barrick Gold执行长Jamie Sokalsky周二发表声明称.(完) (编译 李婷仪; 审校 石冠兰)