奥巴马称美国有意与委内瑞拉发展新关系

南非执政党领导层对财长戈尔丹的去留出现分歧--消息
路透约翰内斯堡3月29日 - 消息人士周三称，南非执政的非洲人国民大会（African National Congress，非国大）领导层对财长戈尔丹(Pravin Gordhan)的去留出现分歧。
路透华盛顿3月5日 - 委内瑞拉总统查韦斯周二去世后，美国总统奥巴马当天表示，美国有意与委内瑞拉开启新关系。
“在查韦斯总统去世的艰难时刻，美国重申对委内瑞拉人民的支持，以及美国对于同委内瑞拉政府发展建设性关系的兴趣，”奥巴马在一份声明中称。
“在委内瑞拉开启历史新篇章之际，美国继续致力于实施推动民主原则、法治以及尊重人权的政策，”奥巴马说道。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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路透布鲁塞尔3月29日 - 欧洲议会周三称，英国脱欧可以挽回，但若英国脱欧应先结清账单，而且要想与欧盟讨论新的贸易协议，要先保障公民权益。
路透伦敦3月29日 - 英国首相特雷莎·梅周三表示，英国已正式启动退欧进程。 特雷莎·梅对议会表示，“第50条款已启动，这与英国人民的愿望一致，英国将脱离欧盟，” 她称，在退出条款外，未来英国将寻求与欧盟建立伙伴关系。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)