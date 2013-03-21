黑田东彦引领日本央行改弦更张

图为2013年3月21日在东京拍到的日本央行新总裁黑田东彦。 REUTERS/Toru Hanai

路透东京3月21日 - 当10年前黑田东彦从日本货币事务一把手的位置上退下时，他有充足的理由感到沮丧。

如今他调任执掌日本央行，肩负使长期停滞的经济复苏的重任。当时黑田东彦是日本财务省的官员，但他对央行逃避结束职责，不采取行动结束已长达六年的通缩感到气愤。他认为需要采取更大胆的措施。

当他在财务省的继任者和央行新总裁采取与其倡导措施类似的经济复兴政策时，他却只能无奈的远远观望。财务省在外汇市场投入35万亿(兆)日圆(3,700亿美元)抑制日圆强势，日本央行也向银行体系注入150万亿日圆刺激经济。

这些措施取得了效果。在连续三年经济增长不到1%之后，2004年日本国内生产总值(GDP)增速跃至2.4%，这个速度直到2010年才被超越。

时至今日，黑田东彦终于有机会实施他10年前倡导的政策。根据对10多位熟悉他的人的采访和对其文章的回顾，他可能会采取“震慑”式的货币政策。

日本经济渴望得到答案。日本经济至今仍受通缩所累，自2000年已四度陷入衰退。人口老龄化以及需求不振正在逐渐掏空制造业基础，而制造业正是构成日本现代化经济的根基。

“很难理解为什么日本央行仍在担心接受物价稳定目标，”八年前黑田东彦就曾这样写道，直到今年日本央行才采取了2%的通胀目标。

他还写道，“除非日本央行设定2%附近水平的明确物价稳定目标、并通过实施果断的货币宽松举措来打消通缩预期，否则通缩就不会被消除。”

黑田东彦通过亚洲发展银行发言人拒绝对该文发表评论。他上周卸任了该行总裁的职务。

与黑田东彦想法相左的是，2003年时日本央行认为在将政策利率降至零水平后难以进一步放宽政策，甚至认为一定程度的通缩是可以接受的。

那个阶段之所以重要另有原因：当时日本政府任命黑田东彦担任小泉纯一郎的特别顾问，使他可以在政界最高层持续曝光。此前，他作为部级官员曾造访内阁府，就财务省的干预策略以及控制日圆的重要性与诸多官员进行过磋商，其中包括安倍晋三。

**冷静坚毅**

根据一位与安倍晋三接近的人士说，安倍私下曾说他有一个“改变日本央行机制”的目标，而延揽原任亚洲开发银行总裁的黑田东彦执掌日本央行，可谓朝此目标迈进了一大步。

事实上，黑田东彦早在安倍之前就支持如今被称作“安倍经济学”的政策方针。

黑田东彦提倡这样的政策已有多年。过去两周他在国会听证会上的言论也暗示出，他准备比前任总裁白川方明更加积极的为经济注资。白川方明任内唯恐埋下诸如经济泡沫等问题的种子，一直不愿实施太大胆的政策。黑田上任后第一次政策会议将在4月3-4日举行。

回顾2002年，时任财务省财务官的黑田就曾在金融时报(Financial Times)与其副手联合撰文，呼吁日本央行采行“积极的货币政策”，包括设定通胀目标，目的是“大幅改变通胀预期”。

根据一位熟知事件原委的人士说，当时黑田东彦批评日本央行，结果却招致上级的严正责备。从那以后，黑田东彦任职期间不再公开指责央行，而是把想法写在他于2005年出版的着作《财政与货币政策的成与败》(Failures of Fiscal and Monetary Policy)中。

除了要求2%的通胀目标，他并呼吁实施持续的量化宽松政策，或者说向经济大量挹注资金；他也抨击日本央行过于胆怯，称央行不愿在金融市场扮演啦啦队长的角色，反而是减低了其宽松政策的成效。

与黑田东彦曾经共事过的人说，黑田向全球决策者为日本政策辩护时总是冷静而坚毅。黑田在说服七国集团(G7)相信日本干预汇市是为本国及全球经济利益着想上也功不可没。

“黑田东彦经常让我想到美国电视系列剧《星际旅行》(星舰奇航记/ Star Trek)里的史巴克，总是那么讲逻辑、善分析而且理智，”前亚洲开发银行美国特使Curtis S. Chin表示。

“但在他最得心应手的宏观经济理论、事实和数据当中，他时而也会展现有人情味的一面或露出一丝微笑。他总是愿意接受推理和讨论。”

黑田东彦素有博学知识份子之名，在机场休息室也会抓紧时机阅读，从维特根斯坦的哲学到侦探小说都在他涉猎范围。

就和许多仕途顺利的日本官员一样，黑田东彦在东京大学研读法律；但之后他离开日本远赴牛津大学取得经济学硕士学位。这段养成让他与众不同。

**临别谏言**

在财务省一路晋升途中，黑田东彦也省悟到，日本的财政政策对于提振经济的力量有限。一年仅能加一、两次税，或者做一、两次预算决定。

相形之下，他在2005年写道，“货币政策永远具备能立即部署的机动性和弹性。”

同时，黑田东彦也呼吁央行与政府合作--预示了安倍政府和日本央行1月签订的联合恢复景气的政策。

他指出，日本央行在1998年所获得的梦寐以求独立性，“显然时机不当”。黑田东彦表示，央行误用了其新的自主权，犯下与政府作对的“致命错误”，过早收紧政策，其后使得经济受挫。

知情消息人士透露，安倍之前在考虑央行总裁和两位副总裁人选的时候，国内外政治形势均对黑田东彦有利。

因为日本寻求损人利己的“货币战”政策，削弱日圆以提高出口竞争力，所以当时正面临来自中国和德国的政治压力。

安倍身边有许多人都认为黑田东彦是总裁一职的最佳人选，称其可以在国际上为日本的政策进行辩护。

黑田东彦在财务省负责国际事务数年，在为具有争议的政策辩护时具有丰富的经验。

白川方明五年任期经历了2008年的金融危机、2011年的地震和海啸。他总是显得非常不习惯成为外界关注焦点。(完)

(编译 李春喜/石冠兰/李婷仪/张若琪;审校 程琳/丁琦/张涛)

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