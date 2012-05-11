雅虎CEO称未向雅虎提供简历--消息

路透旧金山5月10日电---消息人士透露，雅虎(YHOO.O)执行长汤普森（Scott Thompson）周四向雅虎高管表示，他从未向雅虎提供过简历或不实信息。

汤普森周四与公司高管开会，商议近期针对其学历背景的争议，“学历门”令人质疑汤普森在雅虎的未来。

雅虎网站以及雅虎向美国证券交易委员会提交的文件显示，汤普森有计算机科学学士学位，而雅虎上周已承认汤普森并无计算机学士学位。

高级人才猎头公司DHR International的Keith Giarman称，通常高管不会直接向潜在雇主提供简历。Giarman负责为风投和私募股权公司招聘高管。

他称，通常猎头公司会编制客户资料，包括简历、公司对候选人评估，然後直接发送给潜在雇主。

雅虎拒绝谈论当初招聘执行长时用的是哪家猎头公司。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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